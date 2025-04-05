Билл Гейтс поделился своим «самым крутым кодом»

В честь 50-летия Microsoft сооснователь корпорации Билл Гейтс опубликовал исходный код интерпретатора Altair BASIC — первого продукта компании, разработанного в 1975 году для компьютера Altair 8800. Господин Гейтс назвал этот код «самым крутым», который он когда-либо писал.

Разработка Altair BASIC началась после того, как Билл Гейтс и Пол Аллен увидели статью о компьютере Altair 8800 в журнале Popular Electronics. Они предложили компании MITS, производителю Altair, создать интерпретатор языка BASIC для этого компьютера. Несмотря на отсутствие готового кода, они за несколько недель разработали программное обеспечение, которое стало первым продуктом их новой компании Micro-Soft (позже — Microsoft). Опубликованный исходный код Altair BASIC доступен в виде 157-страничного PDF-документа на сайте Билла Гейтса.

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Евгений Федуненко