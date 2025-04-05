Microsoft добавила в Bing собственный ИИ-поисковик Copilot Search

Американская корпорация Microsoft добавила в поисковик Bing ИИ-инструмент Copilot Search для улучшения поисковых результатов. ИИ анализирует информацию из различных источников и предоставляет пользователю обобщенные ответы с указанием ссылок на оригинальные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Функция поддерживает естественный язык и позволяет формулировать запросы в свободной форме. Интерфейс напоминает оригинальный ИИ Copilot. Поддерживается диалоговый режим для уточнения запросов.

Ранее Microsoft внедрила поддержку расширений в мобильную версию браузера Edge для Android. Также компания объявила о завершении поддержки своего офисного приложения Publisher и представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров.

Евгений Федуненко