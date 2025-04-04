Чистая прибыль «Магнита» упала на 35% до 63,7 млрд рублей в 2024 году

Краснодарская компания ПАО «Магнит» завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 63,7 млрд руб, что на 35% ниже показателя 2023 года, когда прибыль достигала 98,3 млрд руб. Об этом следует из финансовой отчетности организации, размещенной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выручка компании сократилась на 26% до 412,1 млн руб, снизившись на 146,6 млн руб. При этом себестоимость продаж увеличилась на 2,9% и достигла 64,8 млн руб.

Финансовые обязательства «Магнита» изменились разнонаправленно: долгосрочные выросли почти на 47% до 73,6 млрд руб, а краткосрочные уменьшились на 58% до 26,1 млрд руб.

Согласно пояснению к отчетности, в 2024 году компания начислила дивиденды в размере 59,1 млрд руб, что меньше выплат 2023 года, составлявших 97,6 млрд руб.

Долговые финансовые вложения «Магнита» в дочерние предприятия (АО «Тандер», ООО «Сельта», ООО «Магнит Альянс», ООО «ТД Холдинг») увеличились в 2,2 раза и составили 177,6 млрд руб. против 80,2 млрд руб. годом ранее.

«Магнит» является холдинговой компанией, занимающейся розничной торговлей. По данным на середину 2024 года, сеть насчитывала более 30 тысяч магазинов. По версии Forbes, в 2023 году «Магнит» был признан самой прибыльной продуктовой сетью России с чистой прибылью 69,2 млрд руб.

Анна Гречко