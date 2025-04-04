Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Театральный опыт режиссера в "‎Тайне в ее глазах"‎ ощутим: он ставит фильм почти как пьесу в нескольких декорациях, уделяя внимание в первую очередь работе актеров и прибегая к не самым тонким, но эффектным метафорам — например, зеркалам, которые используются во многих эпизодах, намекая на обманчивость восприятия героями самих себя и друг друга».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом из стекла и тумана».