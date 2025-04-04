Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 5–6 апреля
3 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия Ильи Учителя «Батя-2. Дед» и историческая драма Джанлуки Йодиче «Падение короны». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Падение короны
- Режиссер: Джанлука Йодиче
- В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд
- Жанр: драма, история / Италия, Франция / 101 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Йодиче и его соавтор сценария Филиппо Гравино представляют, возможно, самый сочувственный портрет Людовика XVI в мировом кинематографе».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Когда короля губит Франция».
Батя-2. Дед
- Режиссер: Илья Учитель
- В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин
- Жанр: комедия / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Цыганов, как будто задавшись целью разрушить расхожее мнение об однообразии своей игры, вполне убедителен в обеих версиях, чего не скажешь о материале, с которым ему приходится работать. Ведь его герой не столько человек, сколько ходячий стереотип с вечной чекушкой в кармане и старым телевизором с двумя каналами: Кашпировский помогает лучше расти овощам в огороде, а Ельцин повышает упавшее было давление».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дедушка надвое сыграл».
Обитель смерти
- Режиссер: Джеймс Эшкрофт
- В ролях: Джон Литгоу, Джеффри Раш, Никки МакДоннелл, Маака Похату, Джордж Хинар, Фиона Коллинз
- Жанр: ужасы / Новая Зеландия / 104 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинокритик Андрей Плахов: «Им (создателям фильма) хочется провоцировать, шокировать и непременно быть "в струе". Педофилия, буллинг, деменция — модные темы сегодняшнего кинематографа, и все они присутствуют в "Обители смерти" хотя бы на обочине сюжета — к месту или нет. Оригинальность им, вероятно, призвано придать их необычное сочетание».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В боль идут одни старики».
Смерть единорога
- Режиссер: Алекс Шарфман
- В ролях: Пол Рад, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони
- Жанр: комедия, фэнтези, ужасы / США, Венгрия / 107 мин.
- Слоган: «Все получат по рогам»
- В прокате: с 3 апреля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Ридли (Дженна Ортега) вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом (Пол Радд). И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам».
Проклятие матери. Одержимая
- Режиссер: Хадрах Даен Рату
- В ролях: Шарифа Дааниш, Даффа Вардхана, Кэйтлин Халдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Джеймс
- Жанр: ужасы / Индонезия / 96 мин.
- В прокате: с 3 апреля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «После смерти мужа Секар в одиночку пытается поднять на ноги троих детей. В отчаянии она обращается за помощью к местной колдунье и заключает договор с могущественным демоном, упрашивая его об одном — чтобы ее дети ни в чем не нуждались».
Божественная. Сара Бернар
- Режиссер: Гийом Никлу
- В ролях: Сандрин Киберлен, Лоран Лафитт, Амира Касар, Полин Этьен, Матильда Олливье, Лоран Стокер
- Жанр: биография / Франция, Бельгия / 88 мин.
- В прокате: с 27 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Есть не фильм, а кулинарное блюдо, изготовленное из ретрокрасивостей и псевдофеминистских актуальностей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мировая за кулисами».
Тайна в ее глазах
- Режиссер: Сэм Йэтс
- В ролях: Дейзи Ридли, Шазад Латиф, Матильда Анна Ингрид Лутс, Хиба Ахмед, Алистэр Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер
- Жанр: триллер / Великобритания, США / 90 мин.
- Слоган: «Большие последствия маленькой лжи»
- В прокате: с 27 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Театральный опыт режиссера в "Тайне в ее глазах" ощутим: он ставит фильм почти как пьесу в нескольких декорациях, уделяя внимание в первую очередь работе актеров и прибегая к не самым тонким, но эффектным метафорам — например, зеркалам, которые используются во многих эпизодах, намекая на обманчивость восприятия героями самих себя и друг друга».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом из стекла и тумана».
Дольче!
- Режиссеры: Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе
- В ролях: Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Мариам Баттистелли
- Жанр: мюзикл, фэнтези, драма / Франция, Италия / 106 мин.
- Слоган: «Сила любви, великая музыка, Венсан Кассель, Фанни Ардан и костюмы Dolce & Gabbana»
- В прокате: с 27 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Визуальное решение фильма конгениально музыкальному и отличается таким же невысоким полетом фантазии. Все происходит на фоне пламенеющих компьютерных задников в черных, красных и золотых тонах. А, например, под арию "Un bel di vedremo" из "Мадам Баттерфляй" они сменяются столь же компьютерной сакурой и восходом над горой Фудзи, достигая вершины пошлости. И пусть Dolce & Gabbana не поскупились на наряды, получился в результате не индпошив, а ширпотреб».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Концерт по обновкам».
Девушки на балконе
- Режиссеры: Ноэми Мерлан
- В ролях: Сухейла Якуб, Санда Кодряну, Ноэми Мерлан, Лукас Браво, Надеж Боссон-Диань, Кристоф Монтене
- Жанр: комедия, ужасы, фэнтези / Франция / 104 мин.
- В прокате: с 27 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «…не испытал никаких добрых чувств к новому фильму Мерлан — генитальной черной трагикомедии, оборачивающейся в финале феминистским манифестом самого вульгарного толка».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Знойно-воспалительный процесс».
Наступит лето
- Режиссер: Кирилл Султанов
- В ролях: Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Кирилл Кяро, Арсений Каверзин, Денис Хохрин
- Жанр: драма, криминал / Россия, Германия / 90 мин.
- В прокате: с 27 марта
Режиссер Кирилл Султанов: «Задумка фильма родилась благодаря сцене с "Тайной вечерей", потому что я сам был участником подобной. Я попал на день рождения к такому же мажору, как Дэн, и он тоже распределял "роли" апостолов среди гостей. При этом мы были очень поверхностно знакомы, и меня этот образ поразил. Библейские мотивы вообще для фильма важны — темы покаяния, искупления, заповедей. Несмотря на криминальный антураж, это притча».
Полное интервью с режиссером картины Кириллом Султановым — в материале «Ъ-Weekend».