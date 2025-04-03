Минобороны: ВСУ нанесли четыре удара по российским энергообъектам

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины нанесли четыре атаки по российским объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Удары были нанесены по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской области. В результате атаки было прекращено снабжение более 11 тыс. потребителей. В Курской области поражен энергообъект «Курскэнерго», без электричества остались 1,2 тыс. потребителей. В Белгородской области электроснабжения лишились более 1,7 тыс. пользователей после удара по подстанции «Максимовка». В Запорожской области был нанесен удар по ГУП «Таврия Энерго» — без снабжения остались около 9 тыс. пользователей.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары украинских военнослужащих по энергетической инфраструктуре России подтверждают неспособность Киева следовать каким-либо договоренностям в рамках урегулирования конфликта.

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. На следующий день Владимир Зеленский пообещал соблюдать мораторий. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия видит абсолютное нежелание украинских властей следовать достигнутым договоренностям.