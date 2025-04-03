Зеленский допустил компромисс по утраченным Украиной территориям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но в качестве компромисса согласится на их возвращение дипломатическим путем «со временем». При этом, по его словам, вопрос территорий — одна из красных линий для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Если можно найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, по некоторым территориям это будет единственный путь»,— сказал господин Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин Черниговской области (цитата по «РБК-Украина»).

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом участки территорий, «которые будут сохранены и потеряны». Комментируя отказ Украины признавать утрату территорий даже после достижения мира, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что присоединенные к России регионы «записаны в Конституции РФ», «это данность».

Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Российские власти исключали возможность территориальных уступок.

Лусине Баласян