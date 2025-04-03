Simple Estate: 90% коммерческих помещений в жилых домах подходят под алкомаркеты

Собственники помещений рассматривают алкомаркеты как одного из самых желанных арендаторов, отмечает гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate Никита Корниенко. По его словам, у магазинов по продаже алкоголя нет особых требований к помещениям: им обычно нужны объекты прямоугольный формы площадью от 70 кв. м, требования к электричеству и зоне разгрузки у таких магазинов, как правило, стандартные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Simple Estate Фото: пресс-служба Simple Estate

«Можно сказать, что подходят 90% помещений в современных жилых комплексах»,— написал Никита Корниенко в колонке для «Ъ». Алкомаркеты — стабильные арендаторы, которые могут конкурировать разве что с супермаркетами и аптеками, поэтому собственники помещений с удовольствием пускают их в свои объекты, добавляет господин Корниенко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».