Главные новости 3 апреля. Кавказ

Автомобильный бензин марки АИ-95 в Ставропольском крае подорожал в период с 25 по 31 марта на 0,08% и достиг средней цены 63,3 руб. за литр.

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Кизлярскому электромеханическому заводу на сумму 390 млн рублей./b>

Ставропольский аэропорт ввел безвозмездное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в бизнес- и VIP-залах. Акция приурочена к 80-летию Победы и действует бессрочно.

Производитель минеральной воды из Ессентуков, холдинг «Аква», получил лицензию на экспорт своей продукции в Индию.

По итогам 2024 года в Ставропольском крае 13 из 19 городов признаны населенными пунктами с благоприятной городской средой.

Прокуратура Ставропольского края с начала года добилась приостановления незаконного принудительного взыскания долгов по кредитам со 133 участников СВО.

Одну из главных достопримечательностей Железноводска отмыли впервые с момента постройки — с 1901 года.