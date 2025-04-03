Аэропорт Ставрополя бесплатно обслужит ветеранов войны в VIP-залах

Ставропольский аэропорт ввел безвозмездное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в бизнес- и VIP-залах. Акция приурочена к 80-летию Победы и действует бессрочно, сообщили в телеграм-канале аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новой услугой могут воспользоваться ветераны и инвалиды ВОВ, труженики тыла, блокадники и бывшие узники концлагерей. Также право бесплатно обслуживаться в бизнес- и VIP-залах получит один сопровождающий на каждого ветерана.

Льготнику нужно предъявить удостоверение и паспорт, а сопровождающему — только паспорт. Активировать услугу необходимо по номеру +7 962 024-67-07 или по электронной почте vip@stavavia.ru.

Евгения Перцева