Прокуратура Ставрополья пресекла 133 попытки взыскания долгов с участников СВО

Прокуратура Ставропольского края с начала года добилась приостановления незаконного принудительного взыскания долгов по кредитам со 133 участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Речь идет о соблюдении требования закона о приостановлении исполнительных производств в отношении участников СВО.

Также в прокуратуре рассказали, что по итогам ее сотрудниками надзорной и информационной работы более 90 семьям участников СВО смогли реализовать свои права на получение льгот. В Кисловодске в квартире матери участника СВО восстановлено незаконно отключенное газоснабжение, супруге военнослужащего в Зеленокумске установлена скидка в 80 % на подключение электричества, а родственникам военнослужащего из с. Летняя Ставка Туркменского округа назначено пособие.

Михаил Волкодав