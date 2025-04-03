Производитель минеральной воды из Ессентуков получил лицензию на экспорт в Индию

Производитель минеральной воды из Ессентуков, холдинг «Аква», получил лицензию на экспорт своей продукции в Индию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первые поставки планируется начать во втором квартале 2025 года. В ассортимент холдинга входят такие известные марки минеральной воды, как «Ессентуки» №4 и №17, «Нарзан», «Архыз Vita» и GORJI.

ООО «Холдинг Аква» зарегистрировано в 2017 году в г. Ессентуки. Основная деятельность — производство минеральных вод. Гендиректор — Святослав Вильк. В 2024 году выручка компании составила 9,2 млрд руб., убыток — 492 млн руб.

Николай Аксенов