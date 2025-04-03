На Ставрополье 13 городов получили статус благоприятных для проживания

По итогам 2024 года в Ставропольском крае 13 из 19 городов признаны населенными пунктами с благоприятной городской средой. Такую оценку поставили специалисты Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Лидером региона стал Ставрополь, набравший 259 баллов из возможных 360. За ним следуют города Кавказских Минеральных Вод: Пятигорск (256 баллов), Кисловодск (254), Лермонтов (253) и Железноводск (250). В список благоприятных также вошли Невинномысск (239), Минеральные Воды (237), Ессентуки (237), Новопавловск (216), Изобильный (215), Георгиевск (214), Ипатово (212) и Зеленокумск (206).

Шесть городов края не преодолели порог благоприятности: Нефтекумск, Благодарный и Светлоград набрали по 178 баллов, Новоалександровск — 179, Михайловск и Буденновск — по 180.

Индекс качества городской среды рассчитывался по 36 показателям, сгруппированным по шести типам пространств: жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Каждое из этих пространств оценивалось по критериям безопасности, комфортности, экологичности, идентичности, современности и эффективности управления.

Всего в исследовании участвовали 1116 городов России, из которых 920 признаны благоприятными для жизни. Среднее значение индекса по стране выросло с 200 до 220 баллов. При составлении рейтинга использовались данные МВД, Минкультуры, Росстата, Роспотребнадзора и ДОМ.РФ.

Николай Аксенов