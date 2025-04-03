Захарова увязала подготовку Европой миссии на Украине с планами по интервенции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила планы европейских столиц касательно отправки военной миссии на Украину в качестве гаранта мирного соглашения и меры сдерживания потенциальной российской угрозы с периодом интервенции времен Гражданской войны 1917–1922 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Кстати, среди задач таких сил значится и сдерживание потенциальной российской агрессии»,— сказала госпожа Захарова. «Это напоминает военную интервенцию войск Антанты в период Гражданской войны в нашей стране 1917–1922 годов»,— заявила дипломат.

31 марта в ходе телефонного разговора британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о проведении встречи представителей военных ведомств Великобритании, Франции и Украины. На встрече представители военного командования трех стран займутся «подробным планированием» дальнейших шагов по созданию многонациональной миссии западных союзников на Украине. О ее создании лидеры ряда западных стран условились ранее на саммите в Париже.

Российские официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворцев на Украине. 27 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Лондон и Париж маскируют под видом миротворческой миссии «замысел военной интервенции на Украину». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая