NYT: военнослужащие США в Литве погибли, пытаясь вытащить машину из болота

Четверо американских военнослужащих погибли в Литве, когда поехали эвакуировать из болота армейскую машину, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их словам, мужчины, вероятно, съехали с дороги и угодили в глубокое болото. Судя по всему, они не смогли выбраться из автомобиля. Армия США пока расследует причину инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mindaugas Kulbis / AP Фото: Mindaugas Kulbis / AP

О пропаже солдат 25 марта сообщило оперативное объединение сухопутных войск США в Европе и Африке. Транспортное средство обнаружили 31 марта, в тот же день были найдены погибшими трое из четверых американских военнослужащих. Вчера, 1 апреля, нашли тело четвертого. Генпрокуратура Литвы начала предварительное следствие.

ЧП случилось во время совместных учений ВС США и Литвы, которые проходят в рамках усиления присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Полигон имени генерала Жукаускаса, на котором дислоцированы солдаты, находится на территории Пабрадского староства, в 10 км от границы с Белоруссией.