Прокуратура Литвы устанавливает причины инцидента с военными США на учениях НАТО

Генпрокуратура Литвы начала предварительное следствие из-за затонувшей в болоте гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 Hercules. В ней во время военных учений НАТО находились четыре военнослужащих США. Официального подтверждения гибели экипажа нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Trevor Wilson / U.S. Army / AP Фото: Trevor Wilson / U.S. Army / AP

«Начато досудебное расследование. На место происшествия выехал прокурор»,— рассказала журналистам генпрокурор республики Нида Грунскене (цитата по ТАСС). Уточняется, что первой дать точные сведения о положении пропавших военных может страна их гражданства.

Об исчезновении военных стало известно 25 марта. После учений на центральном военном полигоне Литвы в Пабраде они выехали на БРЭМ, с того момента никакой информации о них не поступало.

Сегодня, 31 марта, в 4:40 из болота на востоке Литвы подняли эту же гусеничную машину. Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене призвала сохранять спокойствие и с уважением отнестись к «деликатности ситуации для семей пропавших военных».