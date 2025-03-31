Командование США подтвердило гибель трех пропавших в Литве военнослужащих

Трое из четверых американских военнослужащих, пропавших на прошлой неделе после учений в Литве, погибли. Информацию подтвердило командование Армии (сухопутных сил) США в Европе и Африке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Janis Laizans / Reuters Фото: Janis Laizans / Reuters

«Трое солдат Армии США, приписанных к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта»,— говорится в заявлении командования.

Командование США уточнило, что поисково-спасательная операция продолжается. Судьба четвертого солдата пока что остается неизвестной. Идет совместное расследование произошедшего с литовскими властями.

27 марта Литва опровергла гибель пропавших американских солдат. Минобороны страны отмечало, что поисково-спасательная операция, пока не обнаружила жертв или других доказательств смерти военнослужащих.

О пропаже солдат сообщили 25 марта в оперативном объединении сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF). По предварительным данным, во время учений альянса солдаты съехали в водоем, передвигаясь на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине. Транспортное средство было обнаружено накануне.