Гусеничная машина НАТО извлечена из болота в Литве

В ходе поисково-спасательной операции на востоке Литвы из болота поднята гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules, которая пропала 25 марта во время военных учений НАТО. О судьбе экипажа из четырех американских солдат, как заявляют литовские власти, пока ничего не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Saundersn / U.S. Army / AP Фото: Christopher Saundersn / U.S. Army / AP

Военная машина была «вытянута на землю в 4:40 утра», сообщили в Министерстве обороны Литвы. Как заявила глава ведомства Довиле Шакалене, «пока у следователей не появится информации, которой они смогут поделиться, мы должны сохранять спокойствие и быть собранными». Министр также призвала с уважением отнестись к «деликатности ситуации для семей пропавших военных» и подчеркнула, что первые официальные данные о судьбе пропавших сообщит американская армия.

В ходе поисков на вторые сутки удалось обнаружить затонувшую в болоте БРЭМ, но на то, чтобы извлечь транспорт, потребовалось несколько дней работы строительной техники и более 30 тонн щебня для осушения участка болота.

Алена Миклашевская