Четвертый пропавший в Литве военнослужащий США найден мертвым

Командование сухопутных сил США в Европе и Африке подтвердило гибель четвертого американского военнослужащего, пропавшего на прошлой неделе после учений в Литве. Ранее сообщалось о гибели трех из четырех солдат. Инцидент случился на полигоне имени генерала Жукаускаса под Пабраде.

Четвертый военнослужащий был обнаружен мертвым сегодня, 1 апреля, недалеко от полигона, говорится в заявлении командования. В поисках приняли участие сотни американских, литовских, польских и эстонских специалистов. Поисковые работы продлились семь дней.

«Мы глубоко признательны всем, кто в столь сложных условиях приложил огромные усилия для поиска пропавшего без вести военного»,— написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х. Он выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего.

О пропаже солдат сообщили 25 марта в оперативном объединении сухопутных войск США в Европе и Африке. По предварительным данным, во время учений НАТО солдаты съехали в водоем, передвигаясь на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине. Транспортное средство было обнаружено вчера, 31 марта.

Вчера Генпрокуратура Литвы начала предварительное следствие. Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене призвала сохранять спокойствие и с уважением отнестись к «деликатности ситуации для семей пропавших военных».

Совместные учения ВС США и Литвы проходят в рамках усиления присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Полигон расположен на территории Пабрадского староства, в 10 км от границы с Белоруссией.