Минфин рассказал о притоке в РФ «ковбойских денег» от нерезидентов

Иностранные хедж-фонды вкладывают в Россию «ковбойские деньги» через дружественные страны, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков. Он пояснил, что название поступающих средств обусловлено высокими рисками, которые они несут при обходе санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить»,— рассказал господин Чебесков в кулуарах III ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка» (цитата по РБК).

По его словам, оценить эти средства невозможно, поскольку они используют «дружескую инфраструктуру», чтобы обеспечить инвестиции. Позитивно замминистра финансов высказался и по поводу возвращения иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ после ослабления санкций.

В декабре прошлого года отмечалось, что из-за снижения внутреннего фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., обновив трехлетний максимум. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Кармановы острова».