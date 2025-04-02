Минфин рассказал о притоке в РФ «ковбойских денег» от нерезидентов
Иностранные хедж-фонды вкладывают в Россию «ковбойские деньги» через дружественные страны, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков. Он пояснил, что название поступающих средств обусловлено высокими рисками, которые они несут при обходе санкций.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить»,— рассказал господин Чебесков в кулуарах III ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка» (цитата по РБК).
По его словам, оценить эти средства невозможно, поскольку они используют «дружескую инфраструктуру», чтобы обеспечить инвестиции. Позитивно замминистра финансов высказался и по поводу возвращения иностранных инвестиций в фондовый рынок РФ после ослабления санкций.
В декабре прошлого года отмечалось, что из-за снижения внутреннего фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., обновив трехлетний максимум. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза.
Подробности — в материале «Ъ» «Кармановы острова».