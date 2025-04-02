Глава Академического заявил о риске появления новых «конфликтных точек» в районе

В Академическом районе Екатеринбурга могут возникнуть новые «конфликтные точки», подобных протесту жителей мкр. Краснолесье против вырубки Березовой рощи и начала застройки территории, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ глава района Николай Смирнягин. «Мы будем сталкиваться с такими ситуациями, когда появился дом, надо двигаться дальше, а люди уже выступают против, как случилось в Березовой роще. Такая ситуация была по всему микрорайону, люди заселились в дом, рядом начался следующий этап застройки, абсолютно аналогичный, но в доме говорят, что планировали жить с видом на лес»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнягин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнягин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Смирнягин пояснил, что проект планировки территории района, куда входит мкр. Краснолесье, был утвержден в 2007 году. «На сегодня он реализуется в полной мере, за исключением некоторых корректировок»,— сказал он, добавив, что проект планировки Широкореченского района, утвержденный в 2012-2013 годах, также реализуется «практически без изменений». «Пока новых конфликтных точек нет, но пока»,— добавил он.

Николай Смирнягин заверил депутатов, что администрация района ведет разъяснительную работу с потенциальными жителями. «Заезжая в дом, человек может познакомиться с тем, что будет за окном, через дорогу, где появятся объекты социальной инфраструктуры»,— пояснил он.

Академический район Екатеринбурга был создан в 2020 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ). По данным администрации, население района превышает 120 тыс. человек, соответствующий показатель планируется увеличить до 300 тыс. жителей к 2035 году.

Конфликт вокруг Березовой рощи начался 11 февраля. Компания «Краснолесье» попыталась приступить к обустройству площадки под строительство и оградить ее забором. Местные жители организовали акцию протеста и помешали работе строителей. Суд по иску активистов наложил обеспечительные меры, временно запретив хозяйственную деятельность в роще. Спустя месяц, в марте, стороны конфликта достигли компромисса. Власти Екатеринбурга изменили статус 22 га рощи на категорию ТОП-1 (территория общего пользования), которая запрещает капитальное строительство на участке. Инициативная группа, которая требовала присвоить особый статус роще, отозвала иск против застройщика и властей. Лидер активистов Денис Каракоз отмечал, что после отзыва иска 24 марта застройщик получит право убрать деревья и демонтировать забор.

Василий Алексеев