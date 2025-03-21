Власти Екатеринбурга перевели 22 га Березовой рощи в статус ТОП-1

В Екатеринбурге власти присвоили 22 га Березовой рощи в Академическом районе статус «территории общего пользования» (ТОП-1), подтвердил депутат Дмитрий Сергин, входящий в состав комиссии по землепользованию и застройке. Решение было принято на заседании комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк "Березовая роща" в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Парк "Березовая роща" в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Статус «территории общего пользования» запретит капитальное строительство на участке Березовой рощи. По словам Дмитрия Сергина будут частично перенесены жилые дома и школа, которые были в плане застройки.

Ранее стороны конфликта вокруг начавшейся застройки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга достигли компромисса. Инициативная группа, требующая присвоения лесному участку статуса особо охраняемой территории, готова отозвать иск против застройщика и властей. Лидер активистов Денис Каракоз добавил, что после отзыва иска 24 марта застройщик получит право убрать деревья и демонтировать забор.

Напомним, конфликт вокруг Березовой рощи начался 11 февраля. Тогда компания «Краснолесье» попыталась приступить к обустройству площадки под строительство и оградить ее забором. Местные жители организовали акцию протеста и помешали работе строителей. Суд по иску активистов 12 февраля наложил обеспечительные меры, временно запретив хозяйственную деятельность в Березовой роще.

Полина Щуцкая