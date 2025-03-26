Защитники Березовой рощи отозвали иск к администрации Екатеринбурга

Активисты, защищающие Березовую рощу в Екатеринбурге, отозвали иск о бездействии к городской администрации, правительству Свердловской области, региональному минприроды, СЗ «Краснолесье» и АО «ДОМ.РФ». Как сообщил «Ъ-Урал» представляющий интересы защитников Александр Шумилов, необходимые для отзыва документы были поданы вчера, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга после начала работ на территории в начале февраля. Активисты предъявляли претензии по поводу бездействия ответчиков в связи с обнаружением в Березовой роще краснокнижных видов растений. 12 февраля суд вынес обеспечительные меры, запрещающие работы на территории.

Первое заседание суда состоялось 6 марта. В ходе него были заслушаны доводы экспертов о том, необходим ли охранный статус этой территории. В проведении дополнительной экспертизы по этому вопросу суд отказал.

13 марта в мэрии пообещали присвоить охранный статус 22 га территории из 26 га Березовой роще и перевести земли в категорию «территорий общего пользования», которая не подразумевает строительства. До этого проект подразумевал сохранение 16 га парка, введение особого статуса территории предусмотрено не было. 21 марта комиссия по землепользованию и застройке приняла решение о переводе 22 га в статус «территории общего пользования» (ТОП-1).

Подробнее о разрешении конфликта вокруг Березовой рощи — в материале «Ъ-Урал» «Стройплощадке подпилят гектары»

Анна Капустина