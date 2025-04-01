Лавров: российская армия соблюдает мораторий на удары по энергообъектам

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза министр обороны Андрей Белоусов доложил, что российские объекты постоянно подвергаются атакам ВСУ. «Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдаются, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время... Может быть, с перерывом на один-два дня... И перечислил их все»,— сказал господин Лавров.

По его словам, о соблюдении Москвой моратория свидетельствует в том числе то, что российская армия сбила собственные БПЛА, которые на момент приказа о прекращении ударов по энергообъектам находились в небе. «Мы этой договоренности с президентом (США Дональдом.— "Ъ") Трампом придерживаемся на сто процентов»,— сказал Сергей Лавров.

Мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта, когда состоялся телефонный разговор президентов России и США. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, газопроводы и хранилища, дамбы гидроэлектростанций. С момента соглашения Минобороны РФ ежедневно сообщает о новых атаках ВСУ на российские энергообъекты.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Ария основного гостя».