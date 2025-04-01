Главные новости 1 апреля. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об ограничении на продажу пиротехники с 1 апреля.

Управленческая команда Ростовской области приступила к разработке проекта развития промышленного кластера «Атоммаш». Этот проект представители области будут защищать на намеченном на июль заседании четвертой методической программы Минпромторга России «PROкластеры».

Минцифры России с 1 апреля на платформе «Госуслуги» запускает новый сервис, благодаря которому каждый россиянин сможет увидеть все оформленные на него договоры связи.

Управление Следственного комитета РФ по Ростовской области готовит доклад в центральный аппарат ведомства о ходе проверки о мошеннических действиях при строительстве жилых домов одним из донских застройщиков.

В Ростовской области привлечены к уголовной ответственности семь человек, пытавшихся уклониться от осеннего призыва в армию. Группа молодых людей планировала заплатить деньги, чтобы избежать службы.

Судоходная пассажирская компания «Дон» открыла пассажирскую навигацию. Сегодня судно на подводных крыльях «Валдай-45Р» отправилось по маршруту Ростов – Азов.

Экс-начальник донских спасателей стал заместителем главы МЧС РФ. Президент РФ подписал указ о назначении Вячеслава Бутко замминистра.