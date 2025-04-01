В отношении семерых призывников в Ростовской области возбудили дела о взятках

В Ростовской области задержаны семь человек, пытавшихся уклониться от осеннего призыва в армию. В 2024 году группа молодых людей планировала заплатить деньги, чтобы избежать службы, сообщил врио военного прокурора Ростова Павел Дмитриенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Раньше за более старшее поколение беспокоились родители и близкие. Именно они пытались как-то отвести молодых ребят от службы. Сейчас они все это пытаются сделать самостоятельно»,— рассказал врио военного прокурора Ростова.

Павел Дмитриенко уточнил, что среди задержанных есть как сами участники преступления, так и посредники. Все они в возрасте от 22 до 24 лет, работают в сфере IT или торговли. Вместо одного года службы молодые люди могут провести два года в тюрьме.

Заведено уголовное дело, все обстоятельства выяснятся.

Николай Аксенов