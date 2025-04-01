Застройщика из Новочеркасска проверяют на мошенничество в отношении ипотечников

Управление Следственного комитета РФ по Ростовской области готовит доклад в центральный аппарат ведомства о ходе проверки о мошеннических действиях при строительстве жилых домов одним из донских застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба управления, проверка началась в связи с появлением в соцсетях сообщений о том, что граждане после оформления ипотечных кредитов заключили договоры с застройщиком на строительство индивидуальных жилых домов на территории Ростовской области, после чего в полном объеме ему были перечислены денежные средства. Однако, застройщик свои обязательства перед гражданами не исполнил.

По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка по ст. 159 УК РФ, уточняет пресс-служба. Название компании-застройщика в сообщении не уточняется.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Ситистрой», зарегистрированном в Новочеркасске. Руководителем фирмы является Арутюн Арутюнян.

Сергей Иванов