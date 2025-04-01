На Дону готовят к реализации проект промышленного кластера «Атоммаш»

В Омске в июле состоится заседание четвертой методической программы Минпромторга России «PROкластеры». Управленческая команда Ростовской области примет участие в мероприятии и будет защищать проект развития промышленного кластера «Атоммаш», сообщила пресс-служба донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

«Атоммаш» — научная разработка, направленная на создание функциональной карты промкластера, формирование схемы взаимодействия участников, подготовку перечня совместных проектов и выявление инвестиционных инициатив. В частности, в рамках проекта прорабатываются три импортозамещающих направления, что особенно актуально в условиях технического перевооружения отрасли, говорится в сообщении.

«Создание кластера «Атоммаш» позволит не только обеспечить потребности российских АЭС, но и нарастить экспорт высокотехнологичной продукции, укрепляя позиции региона и страны на мировом рынке»,— пояснил замгубернатора Игорь Сорокин.

Валентина Любашенко