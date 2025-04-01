Жители Дона с 1 апреля смогут проверять оформленные SIM-карты на «Госуслугах»

Минцифры России с 1 апреля на платформе «Госуслуги» запускает новый сервис, благодаря которому каждый россиянин сможет увидеть все оформленные на него договоры связи, сообщается на сайте ведомства. Воспользоваться услугой смогут все жители Дона, зарегистрированные на «Госуслугах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса»,— пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике.

Уже сегодня, в 20:00 пользователям «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты». При входе в личный кабинет теперь можно увидеть количество зарегистрированных на гражданина абонентских номеров. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из операторов связи, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены «серые» мобильные номера.

Валентина Любашенко