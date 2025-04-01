Нетаньяху отказался от кандидатуры Эли Шарвита на пост главы «Шабак»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передумал назначать бывшего командующего ВМС страны генерал-майора запаса Эли Шарвита новым главой Службы общей безопасности («Шабак»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariel Schalit, File / AP Фото: Ariel Schalit, File / AP

Господин Нетаньяху выдвинул кандидатуру Эли Шарвита на пост главы «Шабак» накануне, 31 марта. Но, как говорится в сегодняшнем сообщении канцелярии премьера Израиля, еще вчера вечером господин Нетаньяху снова встретился с генерал-майором, поблагодарил его за готовность возглавить «Шабак» и уведомил его, что вынужден рассмотреть других кандидатов.

Решение отказаться от кандидатуры генерала Шарвита господин Нетаньяху принял после того, как назначение раскритиковал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который входит в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа. «Если правда, что у Америки нет лучшего друга, чем Израиль, то назначение Эли Шарвита новым главой "Шабак" более чем проблематично»,— написал сенатор в соцсети X. Он посоветовал господину Нетаньяху тщательнее изучить прошлые критические высказывания господина Шарвита в адрес президента Трампа и его политики.

В середине марта господин Нетаньяху объявил, что намерен добиться увольнения действующего главы «Шабак» Ронена Бара из-за утраты доверия к нему. Кабинет министров Израиля единогласно поддержал предложение премьера 19 марта. Тем не менее вопрос о прекращении полномочий Ронена Бара пока не закрыт. Петицию против его увольнения сейчас рассматривает Высший суд справедливости. Заседание по этому делу намечено на 8 апреля.

Кирилл Сарханянц