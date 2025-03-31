Нетаньяху определился с кандидатом на пост главы «Шабак»

Новым главой Общей службы безопасности («Шабак») Израиля может стать бывший командующий ВМС страны генерал-майор запаса Эли Шарвит. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В середине марта господин Нетаньяху объявил, что намерен добиться увольнения главы «Шабак» Ронена Бара из-за утраты доверия к нему. Кабинет министров Израиля единогласно поддержал предложение премьера 19 марта.

Тем не менее вопрос о прекращении полномочий Робена Бара пока не закрыт. Петицию против его увольнения сейчас рассматривает Высший суд справедливости. Его заседание по этому делу намечено на 8 апреля.

Сам господин Бар ранее заявлял, что реальной причиной его отставки стал «Катаргейт» — антикоррупционное расследование в отношении ближайших советников господина Нетаньяху, действовавших якобы в интересах Катара — финансового спонсора «Хамаса».

Кирилл Сарханянц