В Южной Корее задержали возможного виновника смертоносных пожаров

Масштабные лесные пожары на востоке Южной Корее, в которых погибли 30 человек, возможно, начались на одном из кладбищ. Полиция уже задержала подозреваемого, 56-летнего местного жителя. Как сообщает BBC, правоохранительные органы считают, что мужчина занимался уборкой могил родителей и родственников, сжигал мусор и ветки, а огонь перекинулся на траву и лес. Подозреваемый свою вину отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия лесных пожаров в Южной Корее

Фото: Chris Jung / NurPhoto / Getty Images Последствия лесных пожаров в Южной Корее

Фото: Chris Jung / NurPhoto / Getty Images

Следователи опросили дочь подозреваемого, которая сообщила, что отец пытался сжечь ветки деревьев, слишком низко нависавшие над могилой. Для этого мужчина якобы использовал зажигалку, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревья. Пожары, начавшиеся 22 марта, уничтожили 48 га лесов и населенных территорий. По оценкам властей, сгорели около 4 тыс. домов и строений, включая фабрики и несколько исторических зданий, в том числе 1300-летний буддийский храмовый комплекс Кунса в уезде Ыйсон. Более 40 тыс. человек вынуждены были эвакуироваться в безопасные места. В тушении пожаров принимали участие более 10 тыс. пожарных, полицейских и госслужащих, а также около 7500 военных, было задействовано более 420 вертолетов.

Алена Миклашевская