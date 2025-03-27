Лесные пожары в Южной Корее стали самыми масштабными в истории

Площадь лесных пожаров в Южной Корее резко увеличилась за последние сутки из-за сильного ветра и достигла почти 34 тыс. га. По оценкам южнокорейских властей, пожары, из-за которых погибли по меньшей мере 27 человек, стали самыми масштабными в истории страны. Об этом сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Первые очаги возгорания были обнаружены на юго-востоке страны 21 марта. К настоящему моменту огонь уже уничтожил более 325 зданий и строений, включая жилые дома и промышленные объекты, почти 40 тыс. человек вынуждены были эвакуироваться в безопасные районы. По данным южнокорейских властей, в числе сгоревших зданий 1300-летний буддийский храмовый комплекс Кунса в городе Ыйсон. Сейчас огонь непосредственно угрожает двум объектам, внесенным в список культурного наследия ЮНЕСКО,— традиционной корейской деревне времен династии Чосон, основанной в XVI веке, и конфуцианской академии Пёнсан, основанной в XIV веке. В тушении пожаров задействованы более 9 тыс. пожарных и 120 вертолетов.

Число лесных пожаров в Южной Корее растет. С начала 2025 года их уже было 244, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Ситуация усугубляется не по сезону теплой, сухой и ветреной погодой. Похожая ситуация складывается и в Японии, где в начале марта пожары уничтожили более 2600 га лесов, погиб один человек. Это были самые масштабные пожары в Японии за последние 50 лет.

Алена Миклашевская