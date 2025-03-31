Премьер Мьянмы объявил недельный траур из-за землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлаин объявил национальный траур после крупного землетрясения, жертвами которого стали более 1,7 тыс. человек. Траур продлится с сегодняшнего дня, 31 марта, по 6 апреля, сообщает AFP. На это время в стране приспустят все национальные флаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. В результате пострадали свыше 3,4 тыс. жителей, 300 человек считаются пропавшими без вести. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В посольстве заявили, что информации о пострадавших россиянах нет.

Власти Мьянмы после землетрясения запросили помощь у других государств. Спасателей в страну отправили в том числе Россия, Индия, Китай, Малайзия. США, Евросоюз и Великобритания также направили гуманитарную помощь.

Подробности — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».