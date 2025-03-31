Посол РФ: информации о пострадавших в Мьянме россиянах на данный момент нет
Посольство РФ в Мьянме не располагает информацией о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Об этом заявил посол России в стране Искандер Азизов.
Китайские спасатели в Мьянме
Фото: Stringer / Reuters
«Нет, такой информации, к счастью, у нас нет»,— сказал дипломат телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о пострадавших россиянах (цитата по РИА Новости).
Ранее в понедельник правительство Мьянмы сообщило, что количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до более чем 1700 человек. По словам официального представителя правительства, еще 3400 человек получили ранения и более 300 пропали без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в полдень пятницы, 28 марта. В результате стихийного бедствия особенно пострадали столица страны Нейпьидо и второй по величине город Мандалай. Подземные толчки ощущались почти на всей территории Юго-Восточной Азии.
Власти Мьянмы после землетрясения запросили помощь у других государств. Спасателей в страну отправили в том числе Россия, Индия, Китай, Малайзия. США, Евросоюз и Великобритания также направили гуманитарную помощь.
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