Посол РФ: информации о пострадавших в Мьянме россиянах на данный момент нет

Посольство РФ в Мьянме не располагает информацией о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Об этом заявил посол России в стране Искандер Азизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские спасатели в Мьянме

Фото: Stringer / Reuters Китайские спасатели в Мьянме

Фото: Stringer / Reuters

«Нет, такой информации, к счастью, у нас нет»,— сказал дипломат телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о пострадавших россиянах (цитата по РИА Новости).

Ранее в понедельник правительство Мьянмы сообщило, что количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до более чем 1700 человек. По словам официального представителя правительства, еще 3400 человек получили ранения и более 300 пропали без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в полдень пятницы, 28 марта. В результате стихийного бедствия особенно пострадали столица страны Нейпьидо и второй по величине город Мандалай. Подземные толчки ощущались почти на всей территории Юго-Восточной Азии.

Власти Мьянмы после землетрясения запросили помощь у других государств. Спасателей в страну отправили в том числе Россия, Индия, Китай, Малайзия. США, Евросоюз и Великобритания также направили гуманитарную помощь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».

Анастасия Домбицкая