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Коммерсантъ FM
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Посол РФ: информации о пострадавших в Мьянме россиянах на данный момент нет

Посольство РФ в Мьянме не располагает информацией о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Об этом заявил посол России в стране Искандер Азизов.

Китайские спасатели в Мьянме

Китайские спасатели в Мьянме

Фото: Stringer / Reuters

Китайские спасатели в Мьянме

Фото: Stringer / Reuters

«Нет, такой информации, к счастью, у нас нет»,— сказал дипломат телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о пострадавших россиянах (цитата по РИА Новости).

Ранее в понедельник правительство Мьянмы сообщило, что количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до более чем 1700 человек. По словам официального представителя правительства, еще 3400 человек получили ранения и более 300 пропали без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в полдень пятницы, 28 марта. В результате стихийного бедствия особенно пострадали столица страны Нейпьидо и второй по величине город Мандалай. Подземные толчки ощущались почти на всей территории Юго-Восточной Азии.

Власти Мьянмы после землетрясения запросили помощь у других государств. Спасателей в страну отправили в том числе Россия, Индия, Китай, Малайзия. США, Евросоюз и Великобритания также направили гуманитарную помощь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Культурный ущерб

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Пагода Маха Мьят Муни в Мандалае (Мьянма)

Пагода Маха Мьят Муни в Мандалае (Мьянма)

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни

Пагода Маха Мьят Муни

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни до разрушения

Пагода Маха Мьят Муни до разрушения

Фото: Ye Aung THU / AFP

Мост Ава в Мандалае (Мьянма)

Мост Ава в Мандалае (Мьянма)

Фото: Social Media / Reuters

Мост Ава до разрушения

Мост Ава до разрушения

Фото: BODY Philippe / hemis.fr / Hemis / AFP

Мандалайский дворец

Мандалайский дворец

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Мандалайский дворец до разрушения

Мандалайский дворец до разрушения

Фото: AP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагоды в Нейпьидо до разрушения

Пагоды в Нейпьидо до разрушения

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагода в поселке Вундвин (Мьянма)

Пагода в поселке Вундвин (Мьянма)

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Пагода в Мандалае (Мьянма)

Пагода в Мандалае (Мьянма)

Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Остатки часовой башни возле монастыря Ма Сое Йин в Мандалае (Мьянма)

Остатки часовой башни возле монастыря Ма Сое Йин в Мандалае (Мьянма)

Фото: Handout / страница Ashin Tikkhanyarna Linkara в соцсети / AFP

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Пагода Маха Мьят Муни в Мандалае (Мьянма)

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни

Фото: EPA / Stringer / ТАСС

Пагода Маха Мьят Муни до разрушения

Фото: Ye Aung THU / AFP

Мост Ава в Мандалае (Мьянма)

Фото: Social Media / Reuters

Мост Ава до разрушения

Фото: BODY Philippe / hemis.fr / Hemis / AFP

Мандалайский дворец

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Мандалайский дворец до разрушения

Фото: AP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагоды в Нейпьидо до разрушения

Фото: Aung Shine Oo / AP

Пагода в поселке Вундвин (Мьянма)

Фото: Xinhua / ABACAPRESS.COM / Eastnews

Пагода в Мандалае (Мьянма)

Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Остатки часовой башни возле монастыря Ма Сое Йин в Мандалае (Мьянма)

Фото: Handout / страница Ashin Tikkhanyarna Linkara в соцсети / AFP

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