В Тюменской области возведут насыпи для защиты от паводка длиной 8,8 тыс. метров

В Ишимском районе (Тюменская область) возводят земляные насыпи общей протяженностью 8,8 тыс. м для защиты населенных пунктов от паводка, сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании региональной комиссии по ЧС глава Ишимского района Сергей Ломовцев отметил, что в случае неблагоприятного развития паводка в зоне риска окажутся 10 населенных пунктов, еще 9 временно останутся без дорожного сообщения.

Власти провели подворовый обход населения в зоне риска и вручили памятки о действиях в период паводка. Для эвакуации подготовлены 13 пунктов временного размещения вместимостью более 1,2 тыс. человек.

Для укрепления защитных сооружений в резерве имеется 4,2 тыс. м пленки и 22 тыс. мешков, запас которых планируется увеличить.

Напомним, что 27 марта в Тюменской области введен режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией. Кроме того, в регионе запущена горячая линия 122, работа которой организована с применением технологий искусственного интеллекта. Жители смогут получить информацию о паводковой ситуации произнеся ключевые слова «паводок», «наводнение» или «уровень воды».

Полина Щуцкая