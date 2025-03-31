WSJ: агрессивно настроенные к России советники Трампа набирают влияние

Из-за затягивания российскими властями переговоров по Украине советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, по всей видимости, набирают влияние, заявил президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард. По его словам, также растет и «личная обида Трампа на Кремль».

В качестве примера эксперт упомянул один из недавних постов американского президента в соцсети Truth Social, в котором в качестве оправдания стратегических интересов Вашингтона в Гренландии упоминалась «российская агрессия» наряду «с китайским экспансионизмом». Эта фраза «была необычным выпадом в адрес Кремля», сказал The Wall Street Journal господин Ховард.

Президент США на прошлой неделе говорил, что в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной есть прогресс, но между сторонами присутствует «много недоброй воли». Он негативно отреагировал на предложение Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН для проведения выборов — господин Трамп сказал, что «был взбешен», и пригрозил ввести вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России. Он также заявил о «психологическом дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом, но конкретные сроки не назвал.

Об обсуждении мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».