Трамп: между РФ и Украиной много недоброй воли, но в переговорах есть прогресс

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс, но между сторонами присутствует много недоброй воли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я думаю, прогресс есть, но между сторонами много недоброжелательности»,— сказал господин Трамп (трансляцию вело Associated Press).

Сегодня, 28 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине. При этом господин Путин назвал военный конфликт «сложным» и сказал, что он требует «тщательного обсуждения и подхода».

По итогам переговоров президентов России и США 18 марта стороны договорились о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. В Белом доме говорили, что господин Трамп серьезно настроен на достижение мира.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море и создание механизма недопущения ударов по энергообъектам в РФ и Украине.

О контактах США и РФ по Украине — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».