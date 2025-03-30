У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В районе индонезийской провинции Ачех зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Оно произошло в 9:58 по западно-индонезийскому времени (5:58 мск), сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 км в 18 км от города Банда-Ачех. По данным специалистов, вероятности цунами нет. Информация о пострадавших или ущербе от землетрясения не сообщается.

Как отмечает издание Lentera, землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые в тот момент совершали покупки на рынке по случаю праздника Ураза-байрам.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение привело к масштабным разрушениям. Погибло более 1,6 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек пострадали. Подземные толчки также были зафиксированы в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В столице Таиланда Бангкоке в результате землетрясения погибло 17 человек, еще 32 человека пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлаину соболезнования в связи с трагедией. Для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Мьянму прибыло более 100 российских спасателей.

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