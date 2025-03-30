Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17

В столице Таиланда Бангкоке в результате землетрясения, которое произошло 28 марта, погибли 17 человек, еще 32 пострадали. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как передает TNN Thailand, еще 83 человека остаются в числе пропавших без вести. Их поиски продолжаются. Из 17 погибших тела девятерых были найдены под завалами обрушившегося здания.

Мэр Бангкока Чатчат Ситтипхан сообщил, что инженерные службы провели проверку 723 зданий в городе. Два строения признаны недостаточно безопасными.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение привело к масштабным разрушениям. Погибли более 1,6 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек пострадали. Подземные толчки также были зафиксированы в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».