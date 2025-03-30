Главные новости к утру 30 марта

МИД разъяснил предложение президента Владимира Путина о внешнем управлении на Украине. Как рассказало ведомство, механизм предусматривает передачу ООН полномочий на управление территорий, где идут боевые действия. Условия должны согласовать стороны конфликта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна расценивает удары по российской энергоинфраструктуре посягательством на свой суверенитет. Он напомнил, что в результате атак на нефтепровод «Дружба» возникали перебои с поставками нефти в Венгрию.

ВОЗ решила сократить численность сотрудников после выхода США из организации, узнало Reuters. Страна обеспечивала около 18% ее финансирования.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал новое правительство. В него вошли 22 министра.