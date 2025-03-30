МИД разъяснил предложение Путина о временном управлении на Украине

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логинов сообщил, что создание временных международных администраций подразумевает передачу полномочий на управление территориями, охваченными боевыми действиями, Организации Объединенных Наций (ООН). Он уточнил, что это возможно при достижении договоренностей между сторонами конфликта.

Кирилл Логинов рассказал о механизме ТАСС, отвечая на вопрос о соответствующих заявлениях президента России. 28 марта Владимир Путин предложил ввести внешнее управление на Украине.

«Какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Так, во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий»,— сказал Кирилл Логинов.

После согласования условий внешнего управления стороны конфликта должны направить письмо в адрес ООН. После этого Совбез организации должен дать поручение генсекретарю о разработке «конкретных модальностей временной администрации».

28 марта Владимир Путин заявил, что России непонятно, с кем подписывать соглашение об урегулировании конфликта на Украине, так как туда «завтра придут другие руководители». Он предложил обсудить введение временного управления страной под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести выборы.

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