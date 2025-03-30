Сийярто назвал удары по энергообъектам атакой на суверенитет Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна расценивает удары по российской энергоинфраструктуре атакой на свой суверенитет. Он уточнил, что проблемой последних месяцев были атаки на нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает топливо из России.

«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки»,— сказал Петер Сийярто «РИА Новости».

Как напомнил глава МИД Венгрии, в последние несколько месяцев атаки на нефтепровод «Дружба» приводили к перебоям с поставками. Он также приветствовал договоренности Москвы и Киева прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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