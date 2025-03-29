Шор назвал арест главы Гагаузии «гвоздем в крышку гроба» властей Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор прокомментировал арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. По его словам, это станет «гвоздем в крышку» гроба властей Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку пдсовского гроба (ПДС — правящая партия "Действие и солидарность"). Ждите»,— написал господин Шор в Telegram.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Причиной власти назвали запрет на выезд из страны. 27 марта глава Гагаузии попросила президента России Владимира Путина оказать давление на власти Молдавии для ее освобождения. Она уверяла, что ей предлагали закрыть уголовное дело за уход с поста. Вчера, 28 марта, суд в Кишиневе арестовал ее на 20 суток.

Биографию госпожи Гуцул читайте в материале «Ъ».