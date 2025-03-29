Премьер-министр Канады: страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что власти страны намерены сотрудничать со всеми дружественными странами касательно Арктики. Он уточнил, что Россия не входит в число таких государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blair Gable / Reuters Фото: Blair Gable / Reuters

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран»,— сказал господин Карни, выступая на пресс-конференции в Монреале (цитата по ТАСС).

О том, что Канада назначит специального посла по вопросам Арктики, канадский МИД объявил в конце 2024 года. По словам ведомства, такой шаг укрепил бы безопасность страны и помог бы обеспечить стабильность в регионе.

Выступая на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога», президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта к сотрудничеству со всеми сторонами в Арктике. Он добавил, что если западные страны проявят интерес к совместной работе, Россия готова координировать с ними усилия по обеспечению стабильности в регионе.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «СВО среди своих».