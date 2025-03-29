Замглавы Минобороны обсудил военное сотрудничество с премьером Мьянмы

Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился в Мьянме с премьер-министром страны Мин Аун Хлаином. Они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в российском ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Переговоры прошли в Нейпьидо, столице Мьянмы. Господин Фомин поздравил Мин Аун Хлаина с 80-летием со дня создания вооруженных сил Мьянмы и передал ему поздравительное письмо от главы Минобороны Андрея Белоусова. Замминистра сказал, что встреча стала отличной возможностью «обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки», а также будет способствовать «развитию всего спектра взаимовыгодного партнерства» в оборонной сфере.

Мин Аун Хлаин напомнил, что в нынешнем году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. «Все эти годы у нас успешное многоотраслевое сотрудничество. Главное — есть результаты»,— подчеркнул премьер Мьянмы (цитата по ТАСС).

4 марта премьера Мьянмы принял в Кремле президент России Владимир Путин. Он напомнил, что по итогам 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 40%. 9 марта Мин Аун Хлаин лично открыл генконсульство Мьянмы в Новосибирске.