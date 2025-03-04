Путин встретился с премьером Мьянмы в Кремле

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, находящимся в РФ с официальным визитом. Они обсудили сотрудничество на международной арене, в том числе взаимодействие по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мин Аун Хлайн и Владимир Путин на переговорах в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мин Аун Хлайн и Владимир Путин на переговорах в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В этом году мы отмечаем 25 лет подписания декларации об основах дружбы между нашими странами. Отношения между нашими странами, действительно, развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов. Это хороший показатель в целом, а потенциал у нас — очень хороший»,— сказал Владимир Путин на переговорах в Кремле.

Премьер Мьянмы на встрече упоминал проводимую Россией специальную военную операцию на Украине, которая, по его словам, стала результатом действий западных стран. «Благодаря усилиям России мир движется к многополярности»,— сказал Мин Аун Хлайн.

Во время визита Мин Аун Хлайн встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и рассказал о намерении открыть в России два генеральных консульства. Российский премьер заметил, что торгово-экономическое взаимодействие России и Мьянмы успешно развивается вопреки санкциям, также растет взаимный товарооборот.

Лусине Баласян