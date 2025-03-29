Главные новости к утру 29 марта

В Мьянме число погибших в результате землетрясения увеличилось до 694. Еще более 1,6 тыс. человек пострадали.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. После его подписания, по его словам, начнется работа над следующим этапом урегулирования конфликта.

Государственный департамент США объявил роспуске Агентства США по международному развитию (USAID). Часть его функций к 1 июля перейдет в ведение Госдепа.

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине $400 млн в рамках механизма расширенного кредитования.