Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение об обеспечении безопасности судоходства в Черном море практически готовы. Оно подразумевает прекращения огня в море в рамках российско-украинского конфликта.

«У нас есть прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры. У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово. И когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня»,— сказал Джей Ди Вэнс на пресс-конференции во время визита в Гренландию (запись опубликована на YouTube-канале Forbes).

По словам вице-президента США, Вашингтон оптимистично смотрит на ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Соединенный Штаты добиваются выполнения согласованных условий обеими сторонами конфликта.

25 марта власти США заявили, что договорились с Россией и Украиной обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кремль позже уточнил, что соглашение вступит в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка и никоторых других финансовых организаций.

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