Госдеп США объявил о роспуске USAID

Госдеп США и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию. Часть функций USAID передадут в ведение Госдепа к 1 июля, остальные — будут прекращены.

«К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате выгоды оказались слишком незначительными, а затраты — слишком высокими»,— говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Reuters со ссылкой на источники писало, что всех сотрудников агентства уволят до 30 сентября 2025 года. Тогда же завершатся и все зарубежные миссии агентства.

25 января USAID заморозил большинство своих программ на 90 суток по приказу Госдепа. Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта сообщал о закрытии 83% программ агентства.