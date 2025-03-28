Сенатор Карасин: Россия категорически против размещения войск НАТО на Украине

Россия выступает категорически против размещения подразделений иностранных государств на Украине, заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. По его оценкам, это приведет к затягиванию конфликта. С наибольшей вероятностью это будут военные подразделения стран НАТО.

«Это ничего не решит, только затянет недосказанность, неопределенность и нерешенность проблем и принесет еще больше горя просто своим нахождением там»,— сказал господин Карасин в эфире «Россия 24». В частности, это приведет «к новым стычкам, к новым информационно-военным авантюрам типа провокаций», подчеркнул сенатор.

В последние недели в Европе активно обсуждают отправку миротворцев на Украину. В Париже 27 марта состоялся саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США. На мероприятии обсуждался вопрос укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны, возможное прекращение огня, а также гарантии безопасности Киеву в виде развертывания западных войск на территории Украины после установления режима тишины.

В России официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворцев на Украине. Вчера, 27 марта, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Лондон и Париж маскируют под видом миротворческой миссии «замысел военной интервенции на Украину». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.

Об итогах саммита в Париже — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».